　2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万7480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては577.24円安。出来高は5555枚となっている。

　TOPIX先物期近は3850.5ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は47.92ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57480　　　　　-520　　　　5555
日経225mini 　　　　　　 57480　　　　　-520　　　 97447
TOPIX先物 　　　　　　　3850.5　　　　 -43.5　　　　8110
JPX日経400先物　　　　　 34875　　　　　-355　　　　 300
グロース指数先物　　　　　 762　　　　　　-4　　　　 588
東証REIT指数先物　　売買不成立

