日経225先物：2日19時＝520円安、5万7480円
2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万7480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては577.24円安。出来高は5555枚となっている。
TOPIX先物期近は3850.5ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は47.92ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57480 -520 5555
日経225mini 57480 -520 97447
TOPIX先物 3850.5 -43.5 8110
JPX日経400先物 34875 -355 300
グロース指数先物 762 -4 588
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
