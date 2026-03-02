2日は日差しが届きましたが、空気はヒンヤリしました。最高気温は、新潟市中央区で9℃、長岡市で9.3℃となり、昨日と同じような寒さのところが多くなりました。



さて、今日の晴れから一転、3日は雨や雪が降りそうです。



◆3日(火)午前9時の予想天気図

低気圧がゆっくりと日本の南を東に進んでいくでしょう。この低気圧周辺の雨雲が県内にもかかるため、各地で冷たい雨や雪が降りそうです。また、あちらこちらで雨の降り方が強まり、沿岸部を中心に風も強まるでしょう。



◆3日(火)の天気の移り変わり

朝6時は、上越と中越の山沿いを中心に冷たい雨が降るでしょう。標高の高いところでは雪がまじることもありそうです。

その後、次第に全県的に天気がくずれ、所々で雨脚が強まるでしょう。山沿いでは、日中は雨のところが多いものの、遅い時間になるほど雪になるエリアが広がりそうです。



大きく積もる雪ではない見込みですが、3日(火)のお帰りの際は路面状況の変化に注意ください。



そして、この先しばらくは春の暖かさはお休みになりそうです。



◆週間予報

向こう一週間はスッキリしない天気の日が多く、晴れマークは6日(金)だけになっています。

とくに今週末は寒気が南下してきて、山沿いを中心に雪が降るでしょう。



平地でも雪になるところがありそうですので、タイヤ交換はもう少し先にした方がよさそうです。