地域の防犯情報を手軽に知ることができる県警の『防犯アプリ』の運用が2日から始まりました。



県警が導入した防犯アプリ『にいがたポリス』。県内で3年以内に起きた事件や事故などの情報が画面上のマップに表示されます。利用者は、自分がいる場所周辺の防犯情報を簡単に知ることができます。



県警本部で開かれたアプリ完成式典には、新潟市内で防犯ボランティアをしている高校生などが参加。アプリをダウンロードして機能を確認していました。



■高校2年生

「普通に過ごしていたら(犯罪が)分からないので、すぐに見られて便利。」



■高校2年生

「近くで(犯罪が)あったら、気をつけて行動しないとなと思った。」



このほか、防犯ブザーやクマよけの鈴として音が出る機能も搭載。さらに、アプリを立ち上げて地域の見回りをすると、時間に応じてポイントがたまり防犯グッズに交換できる機能もついていて、県警は「地域の防犯力向上にもつなげたい」としています。アプリは無料でダウンロードできます。