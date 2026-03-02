1日、鹿児島マラソンが行われ、県内外から参加したランナー約1万3000人が鹿児島の街を駆け抜けました。フルマラソンの男子は、今年の箱根駅伝でも活躍した順天堂大学の石岡大侑選手が優勝しました。



鹿児島マラソンには、フルマラソンと8.9キロのコースを走るファンランを合わせ、県内外から約1万3000人が集まりました。



（大分から）

「きのう来て鹿児島の美味しいものを食べた」





（中学生）「陸上部。景色を見ながら色々なことを楽しみながら走りたい」（亀仙人のコスプレ）「亀仙人。亀のごとく最後30キロ付近で歩いているランナーを300人くらい抜こうと思う」スタートに向け、気合が入ります。午前8時半。ランナーたちは鹿児島市のドルフィンポートの跡地をスタートしました。（仁田尾美菜キャスター）「普段は走ることができない電車通り。ランナーたちが声援を受けながら一生懸命走っている」フルマラソンのランナーは、JR姶良駅の手前で折り返し、鹿児島市役所前のゴールを目指します。（長崎から来た妻）「おった！しゅうじー！頑張れ！かっこよかった」（友達を応援）「（うちわを）作りました。頑張れと（エールを）送りました」1日の鹿児島市の最高気温は4月上旬並みの20.8度。青空のもと、ランナーたちは沿道からの声援に手を振りながら完走を目指して汗を流していました。（フルマラソンを完走した男性）「鹿児島マラソンの自己ベストができた」（フルマラソンを完走した女性）「結局最後まで応援の力に助けられた」男子の優勝は、出水中央高校出身で、今年の箱根駅伝でも活躍した順天堂大学の石岡大侑選手でした。（順天堂大学・陸上競技部・石岡大侑選手）「地元の地域のみなさんが温かい言葉をかけてくださったお陰でマラソンでいい結果が出て、帰ってきてよかった」また、女子の優勝は東京陸上競技協会の冨井菜月選手でした。ランナーだけでなく、エールを送る人にとっても喜びを分かち合うことができるマラソンとなりました。