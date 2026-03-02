「やべえ」犯人の致命的なミスとは？穴から出てきた“ポケカ泥棒”　隣の店舗から壁壊し侵入も現場で自分の携帯落とす

アメリカ・カリフォルニア州にあるトレーディングカード専門店で真夜中にカメラが捉えたのは、穴から出てきた覆面姿の人物たち。

隣の店から壁を壊して侵入した3人組のポケモンカード窃盗団です。

窃盗団が盗んだのは約500枚のポケモンカード。

約18万ドル、日本円で2800万円相当になり、中には1枚150万円ほどの価値があるカードも含まれていました。

犯行時間は、わずか10分。

3人組は待たせていた車に乗って逃走しました。

めちゃくちゃに荒らされた店内。

警察は窃盗団の行方を追っています。

しかし、思いのほか早く捕まるかもしれません。

犯人の1人が致命的なミスを犯したのです。

その様子も防犯カメラが捉えていました。

「やべえ！」と商品に目もくれず、何かを探し始めました。

頭を抱える犯人。

イスをどかしても、ポケットをまさぐっても見つからず。

あろうことか、犯行中に携帯電話を落としてしまったのです。

店をめちゃくちゃにしたことが裏目に出ました。

結局、犯人はあきらめて逃走。

その後、警察はがれきの中から犯人のものとみられる携帯電話を発見したということです。