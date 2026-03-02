【エルサレム＝福島利之、カイロ＝溝田拓士】イスラエル軍によると、同国北部に２日未明、レバノンからイスラム教シーア派組織ヒズボラによるドローン（無人機）とロケット弾の攻撃があった。

米国とイスラエルのイラン攻撃に反発する親イラン勢力のヒズボラが参戦した形で、イスラエル軍は報復攻撃を始めた。

ヒズボラによるイスラエルへの攻撃は２０２４年１１月の停戦後初めて。ヒズボラは声明で、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が米イスラエルによる攻撃で死亡したことへの「報復」だと強調した。中東で戦火が拡大している。

イスラエル軍の発表によると、ドローンとみられる飛翔体（ひしょうたい）１機が飛来し、空軍が撃ち落とした。ロケット弾も数発撃ち込まれたが、人のいない場所に落ちた。

イスラエル軍は即座に反撃に出て、レバノンの首都ベイルートや同国南部を激しく空爆。エヤル・ザミール軍参謀総長は２日、「このようなシナリオに備えてきた。我々の安全を脅かす敵は重い代償を払うことになる」との声明を出した。

レバノン保健当局によると、この空爆で３１人が死亡し、１４９人が負傷した。