「私はにわか野球ファンではありません。ガチです」

そう断言するのは、女性アイドルグループ「Peel the Apple」の元メンバーで、現在は女性アイドルグループ「Root mimi」のメンバー兼プロデューサーとして活躍する黒嵜（くろさき）菜々子だ。巨人ファンを公言しており、なかでも翁田大勢（登録名・大勢）の大ファンだという。

「黒嵜家が巨人ファンということもあり、幼稚園に入る前からお父さんに連れられ、東京ドームの巨人戦に行っていたそうです。高校では選手を希望していたそうですが、残念ながら女子野球部がなかったため、男子野球部のマネージャーを務めました。それくらい野球が好きで、いまでも時間があれば、野球観戦に行っているとのことです」（スポーツ紙記者）

その“野球愛”が強すぎたのか、つい口を滑らせてしまったのが、3月1日に出演した『サンデージャポン』（TBS系）でのことだった。

番組内で野球について熱く語っていた黒嵜は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話になると、2023年3月に開催された前回大会について「（野球が）好きすぎて、ひとりで（観戦に）行きました。ビール飲みながら、隣のおじさんと『イエーイ!』ってやってました」と語った。

ここまでなら、黒嵜の野球への思いを込めたエピソードで終わるのだが、そうではなかった。彼女が映し出されるたび、右下に名前とプロフィールが書かれたテロップが登場するのだが、名前の横にははっきりと（22）と年齢が書かれていた。

「現在、22歳の黒嵜さんですが、3年前なら、どう計算しても19歳だったはず。彼女の発言が放送されてから、Xでは『前回の大会中は未成年だったのでは』といった声が多くあがりました」（同前）

これらの指摘を受け、黒嵜はXを更新して《久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました》と釈明した。

ただし、この釈明が火に油を注ぐ形となり、Xでは、《なんにも言わんほうがまだよかった》など、さらなる批判を招く形となっている。

開幕が待たれるWBCだが、まさかの“場外戦”が起きてしまったようだ。