【マイニンテンドーストア：「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」抽選販売】 抽選申し込み期間：3月2日～3月9日11時59分 当落結果連絡日：3月13日午後以降予定 当選者購入期間：3月13日～3月18日11時59分 お届け予定日：3月31日までにお届け ※一部離島を除く（当選者のみ） 価格：9,900円

任天堂は、「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」の抽選販売申し込みをマイニンテンドーストアにて3月2日より開始した。

本商品は、「ポケットモンスター 赤・緑」の楽曲45曲を楽しむことができるゲームボーイ型の音楽プレーヤー。実際のゲームボーイの約3分の1サイズで、ボタンの色味、本体の刻印やスピーカー音などが細部まで忠実に再現されている。

当落結果については、応募時に使用したニンテンドーアカウントに登録されたメールアドレスおよび「あなたへのお知らせ」宛に案内される。

商品の購入は、クレジットカードまたはニンテンドーアカウント残高による一括でのお支払いのみ。また、当選後に商品を購入する際には、応募時に使用したニンテンドーアカウントでのログインが必要となる。

□マイニンテンドーストア「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」抽選販売のページ

