床で寝ている猫ちゃんの後ろ足が、あまりにもかわいいとSNSで話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.3万回表示を突破し、「んん！！がわいいっっ」「なんてかわええ寝顔…天使ちゃん」「愛くるしいねんね姿」「あっ！あんよ見っけー！」「お行儀いいにゃ～」といった声が寄せられています。

【写真：すやすやと眠っていた猫→『後ろ足』を見たら…あまりにも尊い光景】

お行儀のいい寝姿

X（旧Twitter）アカウント『にゃあ（@marotrain）』の今回の投稿に登場するのは、ミヌエットの女の子「ひめ」ちゃんです。飼い主さんいわく「あざと可愛い」というひめちゃん、この日はおうちの床に寝転がっていたのだそう。

ミヌエットという猫種は足が短いことでも知られていますが、ひめちゃんの寝姿をよく見てみると、ふわふわの毛並みからお行儀良くそろった両足がチラリ。短足ならではのちょこんとした"あんよ"がとってもキュートだったのだとか。飼い主さんも投稿に「あんよ揃ってる寝」とのコメントを添えられています。

天使の寝顔

また、揃ったあんよだけでなく、寝顔もかわいすぎるとユーザーからのコメントが寄せられていました。まさに「天使の寝顔」といえる寝顔をしていたうえ、思わず布団をかけてあげたくなるような、お行儀のよい仰向け寝だったといいます。

あざとかわいい「ひめ」ちゃん

なお別日にも、床に転がっているひめちゃんの様子が投稿されています。その日も今回の投稿と同様に、お行儀のよいかわいいポーズをしていたのだとか。まるで自分のかわいいポイントを知っているかのようなひめちゃんの安定感には、たしかに「あざとかわいい」という表現がぴったりなのかもしれませんね。

今回の投稿には「んん！！がわいいっっ」「なんてかわええ寝顔…天使ちゃん」「お行儀いいにゃ～」「愛くるしいねんね姿」「あんよ？あっ！あんよ見っけー」などといったコメントが寄せられていました。

X（旧Twitter）アカウント『にゃあ（@marotrain）』では、今回登場したひめちゃんや、一緒に暮らす「若」ちゃんのかわいい日常がたくさん投稿されています。

