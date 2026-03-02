

森山直太朗「さりとて商店街」MV サムネイル

森山直太朗が2日、「さりとて商店街」のミュージックビデオを公開した。

【動画】公開された森山直太朗「さりとて商店街」ミュージックビデオ

昨年10月、 New ALを2作同時リリース。 さらにその2作のコンセプトに合わせたそれぞれ異なる２つのツアーをスタートさせ、 まさに“二足のわらじを履く”ように全国ツアー巡業中のフォークシンガー森山直太朗。昨年リリースされた2枚のNew ALから6作目のMVとなる「さりとて商店街」のミュージックビデオが公開された。

「さりとて商店街」は、祝祭的なブルーグラスサウンド溢れるニューアルバム『Yeeeehaaaaw』に収録されたライブでの人気楽曲。森山直太朗本人による落語調の語りから始まり、商店街の情景を歌う、ポップさの中に哀愁が感じられる一曲だ。

今回公開されたミュージックビデオは、神奈川県・磯子駅近くの浜マーケットという実際の商店街で全編が撮影された。全国ツアーを一緒にまわっているバンドメンバーが顔を白塗りして総出演。コミカルで、どこか懐かしさを感じるレトロな映像美となっている。監督を務めたのは、森山直太朗作品では「ロマンティーク」、「生きている」などのミュージックビデオを手がけた映像作家のQQQ監督だ。

今回のミュージックビデオ公開にあわせ、商店街をテーマにしたポッドキャスト番組「さりとて商店街」の配信がスタート。このポッドキャスト番組は、森山直太朗本人が全国の商店街を巡り、触れ合い、語り合う街ブラ番組で、Spotifyなどの音楽配信サービスで聴くことができる。

さらに、昨年10月17日の初日公演から続く、2つのアルバムの世界を、同時期に2つそれぞれの全国ツアーとしてまわる、“森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜”のツアーファイナルとして、7月3日東京・NHKホール、そして急遽、6月22日大阪・新歌舞伎座の2公演（どちらも「Yeeeehaaaaw!」公演)、が発表され3月２日よりチケット発売開始とのこと。