²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬3·î1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éüµ¢¥é¥¤¥Ö¤ò¿å¸Í¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö´°Á´Éü³è¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò½Ð»º¸å½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡¡Ö´°Á´Éü³è¡×Àë¸À¡¡ÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×»ÏÆ°
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¹¤®¤ë°ì½Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤ÈËÜÅö¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬Ìµ»ö³«ºÅ¤Ç¤¤¿¡¢Ìµ»ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡ª¡×¤È°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤ä¼Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¿å¸Í¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Õ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¿¤Î¤â¥ì¥¢¡ª¡×¤Èµ¨ÀáÅª¤ÊÆÃÊÌ´¶¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì»þ´ü¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²Î»ì¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡ªÌá¤Ã¤¿¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉüÄ´¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î½àÈ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼êºî¤ê¤Î¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡×¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È¥×¥é¥ó¥¯¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¤È»º¸å¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥§¡¼¥º2¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö²Î¤ÏËâË¡¤ß¤¿¤¤¡£²Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤òÊú¤¤·¤á¤¿ÊõÀÐÈ¢¡×¤È²Î¤Ø¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï5·î5Æü¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î±éÁÕ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¡ª²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â1ÈÖ¤ÎÌ´¤Ï¤Þ¤¿²Î¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¡ª¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÉü³èLIVE¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÐ»Ò·¯¤â¥Þ¥Þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬Áá¤¯Íè¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û