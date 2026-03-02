宇多田ヒカル

　宇多田ヒカルが、バーバリー、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」に参加。キャンペーンポートレイトも公開された。

　創業170周年を迎えた、バーバリーが発表した、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」は、長きにわたり機能性とファッション性を結びつけてきた、ブランドを象徴する愛され続けるシグネチャースタイルを讃えるもの。映画、音楽、スポーツ、ファッション界から23人のグローバルアイコンたちが参加している。

　宇多田のほか、アギネス・ディーン、アルバ・クレア、ブライト、デイジー・エドガー＝ジョーンズ、エベレチ・エゼ、エリン・オコナー、アイリス・ラスネット、J.Y. Park、ジャック・ドレイパー、ジョナサン・ベイリー、カレン・エルソン、ケイト・モス、ケンダル・ジェンナー、キッド・カディ、クリスティン・スコット・トーマス、リトル・シムズ、マシュー・マクファディン、リース・クラーク、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、ソラ・チョイ、テヤナ・テイラー、ウー・レイが名を連ねている。

　キャンペーンには、キャストとスタッフの自然な交流を捉えたドキュメンタリーフィルムも制作された。