宇多田ヒカル、グローバルキャンペーンに参加 ポートレイトも公開
宇多田ヒカルが、バーバリー、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」に参加。キャンペーンポートレイトも公開された。
【番組カット】超貴重！笑顔を見せる黒柳徹子＆宇多田ヒカル
創業170周年を迎えた、バーバリーが発表した、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」は、長きにわたり機能性とファッション性を結びつけてきた、ブランドを象徴する愛され続けるシグネチャースタイルを讃えるもの。映画、音楽、スポーツ、ファッション界から23人のグローバルアイコンたちが参加している。
宇多田のほか、アギネス・ディーン、アルバ・クレア、ブライト、デイジー・エドガー＝ジョーンズ、エベレチ・エゼ、エリン・オコナー、アイリス・ラスネット、J.Y. Park、ジャック・ドレイパー、ジョナサン・ベイリー、カレン・エルソン、ケイト・モス、ケンダル・ジェンナー、キッド・カディ、クリスティン・スコット・トーマス、リトル・シムズ、マシュー・マクファディン、リース・クラーク、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、ソラ・チョイ、テヤナ・テイラー、ウー・レイが名を連ねている。
キャンペーンには、キャストとスタッフの自然な交流を捉えたドキュメンタリーフィルムも制作された。
