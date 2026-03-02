Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーラインの下にいる、リーグ7位の渋谷ABEMAS。過去7シーズン、全てレギュラーシーズンを突破してきた強豪が、いよいよレギュラー敗退の危機に晒されている。

【映像】渋谷ABEMAS、逆襲なるか？（中継）

直近2シーズンはぎりぎりの6位でレギュラーシーズンを突破してきた渋谷ABEMAS。それでもしぶとさ、勝負強さによって7年連続でセミファイナルシリーズに進んできた。ところが現在は、ボーダーラインまで約118ポイント。十分逆転可能な範囲ではあるが、残り試合は12戦。絶対にラスは避けつつも、願わくば試合のない6位・TEAM雷電に一気に追いつくデイリーダブルを決めたいところだ。

【3月2日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人5位 ＋284.1

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人15位 ＋131.4

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人14位 ＋132.6

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人23位 ▲52.7

【2月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋898.6（104/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋714.7（108/120）

3位 BEAST X ＋484.0（108/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋158.9（106/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋58.8（106/120）

6位 TEAM雷電 ▲109.7（106/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲227.3（108/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲685.8（106/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

