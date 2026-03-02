　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーラインの下にいる、リーグ7位の渋谷ABEMAS。過去7シーズン、全てレギュラーシーズンを突破してきた強豪が、いよいよレギュラー敗退の危機に晒されている。

【映像】渋谷ABEMAS、逆襲なるか？（中継）

　直近2シーズンはぎりぎりの6位でレギュラーシーズンを突破してきた渋谷ABEMAS。それでもしぶとさ、勝負強さによって7年連続でセミファイナルシリーズに進んできた。ところが現在は、ボーダーラインまで約118ポイント。十分逆転可能な範囲ではあるが、残り試合は12戦。絶対にラスは避けつつも、願わくば試合のない6位・TEAM雷電に一気に追いつくデイリーダブルを決めたいところだ。

【3月2日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人5位　＋284.1
KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人15位　＋131.4
渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人14位　＋132.6
セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人23位　▲52.7

【2月27日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋898.6（104/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋714.7（108/120）
3位　BEAST X　＋484.0（108/120）
4位　セガサミーフェニックス　＋158.9（106/120）
5位　赤坂ドリブンズ　＋58.8（106/120）
6位　TEAM雷電　▲109.7（106/120）
7位　渋谷ABEMAS　▲227.3（108/120）
8位　EARTH JETS　▲551.1（110/120）
9位　KADOKAWAサクラナイツ　▲685.8（106/120）
10位　U-NEXT Pirates　▲741.1（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 