日本ペア初の金獲得。木原龍一選手が地元、愛知県東海市に凱旋です。

フィギュアスケート・ペア「りくりゅう」の木原龍一選手は3月2日午後、東海市役所に到着。

花田勝重市長にメダル獲得を報告しました。



木原選手は、2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで三浦璃来選手とペアを組み、団体戦で銀メダル、個人戦ではフリー演技として世界歴代最高得点を獲得し、日本初の金メダルに輝きました。

「皆さんからの応援で、ベストな演技ができた」

（木原龍一選手）

「いい時もあれば、心が折れそうになった瞬間もあった。たくさんの皆さんからの応援で（ペア）個人戦のフリーで、ベストな演技ができた。本当にありがとうございました」

木原選手は、市民らが書いた祝福のメッセージを受け取りました。

（木原選手）

「今までフィギュアスケートペアを知ってもらえる機会があまりなかったので、今回でたくさんの人にペアを知ってもらえたと思うので、日本がペア大国になるような手伝いができたら幸せ」

東海市は、木原選手への市民栄誉賞授与を検討しています。