同居犬に遊びに誘われて、明らかに迷惑そうな様子のワンコ。同居犬がしつこく誘い続けていたら、ついに激怒して…？投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、ワンコの表情に爆笑する人が続出しています。

しつこく遊びに誘われて…

TikTokアカウント「yaichan__」に投稿されたのは、柴犬の「しばお」君とあんずちゃんの面白いやり取りです。この日、しばお君が床にお座りしていたら、あんずちゃんがソファの上から「一緒に遊ぼう！」と誘ってきたそう。しかししばお君は遊びたい気分ではないようで、誘いに乗らずにスルーしたとか。

それでもあんずちゃんは諦めません。しばお君のお顔にチョイチョイと触れたり、「わう～っ」と話しかけたりして、至近距離からしつこくアピールし続けていたそう。しばお君はお顔をしかめて、明らかに迷惑そうなご様子…！

ついにブチギレ！！

あんずちゃんはどうしても遊んでほしいようで、しばお君が「ヴ～」と唸り始めてもアピールをやめなかったそう。するとついにしばお君も我慢の限界に達し、あんずちゃんに向かって「いい加減にしろ！」とばかりに吠えたとか。

普段のしばお君は愛らしいお顔をしていますが、ブチギレる瞬間は鬼のような形相に…！その迫力にはあんずちゃんもびっくりしたようで、「わっ」と飛び退いていたそうです。

全く懲りない同居犬

その後、しばお君が不機嫌そうなお顔でその場を去ろうとしたら、あんずちゃんは「行かないで！遊んでよ！」と行く手をふさいだとか。怒られてもめげずに誘い続けるなんて、ハートが強すぎます…！最終的にしばお君は無視して立ち去ったのですが、あんずちゃんは懲りずに「待って～」と後を追いかけていったそうですよ。

この投稿には「可愛いすぎるｗ」「面倒くさそうな顔ｗ」「こんな分かりやすく嫌がってるの面白い」「めっちゃ我慢してる。優しい子やね」といったコメントが寄せられ、しばお君の感情ダダ漏れの表情や2匹の愉快なやり取りに爆笑する人が続出することとなりました。

しばお君＆あんずちゃんの表情豊かで愛らしい姿や愉快なやり取りをもっと見たい方は、TikTokアカウント「yaichan__」をチェックしてくださいね。

