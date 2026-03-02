石川県能登町の小学生が、町の魅力を伝えようと、これまで支援してくれた人への感謝の気持ちも込め、金沢市でPR活動を行いました。

金沢駅のもてなしドーム地下広場で行われた「能っ登もっと知って集会」。

柳田小学校の6年生12人が能登町から金沢市を訪れ、町ならではの魅力を伝えます。

児童「約40年前柳田村の村おこしでブルーベリーをたくさん育て始めました。能登のブルーベリーは大粒で味が濃いのが特徴です」

児童が作った塩や貝殻のキーホルダーの入ったカプセルトイも

会場には海のごみを使ったアート作品の他、自分たちで作った塩や貝殻のキーホルダーがもらえるカプセルトイも並び、訪れた金沢市内の小学生も能登の魅力に触れました。

中央小学校の児童「（カプセルトイに）ちゃんとした塩が入っているのがすごい」「海のゴミだけどちゃんと集めて絵にしたらきれいだった。」

柳田小学校6年生・新池幸希さん「（ガチャガチャを）引いてくれてやったー！塩だ！やったー！キーホルダーだ！とか言ってくれたのがよかった」

柳田小学校6年生・谷内夏美さん「違う地域の人たちに聞いてもらえてそれを知ってもらえるのがうれしかった」

児童らは能登を訪れるきっかけになればと、町の魅力を熱心に伝えていました。