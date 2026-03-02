今週はスッキリしない天気つづく、山沿いを中心に雪に 路面状況の変化に注意を【これからの天気(3月2日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
3日(火)は、各地で冷たい雨や雪が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、雪が残る地域にナダレ注意報が出ています。
また、上越市・糸魚川市・佐渡市に強風注意報が出ています。
◆3月3日(火)天気
・上越地方
午前中は曇りマークですが、雨雲がかかるところもあるでしょう。
午後は各地で雨となり、山沿いでは雪がまじるところがありそうです。
・中越地方
冷たい雨の一日で、降り方が強まる時間もあるでしょう。
山沿いでは午後は雪が降るところがありますが、大きく積もるほどではない見込みです。
・長岡市と三条市周辺
昼前には各地で天気が崩れるでしょう。
夜にかけて、強弱を繰り返しながら雨が降り続く見通しです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は曇り空でも、日中から夜にかけては傘が手放せないでしょう。
また、風が強まり一段と空気が冷たくなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろからは各地雨で、断続的に雨脚が強まるでしょう。
風も強く、横殴りの雨になるところもありそうです。
◆風と波
下越や佐渡を中心に、東よりの風が強まるでしょう。
波の高さは、上越と下越で最大2m、中越ではじめ1.5m、佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
4日(水)も雨が降りやすく、山沿いでは雪になるところがあるでしょう。
5日(木)以降もスッキリしない天気の日が多く、7日(土)からは山沿いを中心に平地でも雪になるところがありそうです。
3日(火)は、山沿いを中心に雪になるところがありそうです。車の運転など路面状況の変化に注意ください。
