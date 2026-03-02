3日(火)にかけて日本の南海上を低気圧が東へと進み、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。

3日午前9時の予想天気図です。低気圧は四国の南海上にあり前線をともなっています。

低気圧は発達しながら東へと進む見込みです。2日(月)からすでに雨の降っているところもありますが、西から天気は下り坂になるでしょう。

3日にかけての雨と風の予想ですが、午前中は中国・四国から関東にかけて雨や雪が降るでしょう。関東では、昼前から雪が降るところもありそうです。

昼過ぎからも、近畿から東北にかけて広い範囲で雨や雪が降る見込みです。太平洋側では、南からの風が強く湿った空気が流れ込み、雨の降り方が強まりそうです。

3日は九州から関東にかけて雨の降るところが多いでしょう。九州や四国では次第に天気が回復しそうです。

北陸でも、3日は雨が降りそうです。金沢では最低気温は平年より5度高い7度の予想です。

3日は、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になりそうです。とくに太平洋側では雨の強まりに注意をしてください。