難病のため手が小さく、指の関節は曲がらない中学1年生のピアニストがいます。日常生活は苦労の連続で、ピアノを弾く際には困難を感じる場面もあります。それでも、自分だけの音を探すことをやめません。ソロ演奏会に挑戦した彼女の思いを取材しました。

■“15万人に1人”国の指定難病

福岡市に住む中学1年生、村山陽香（はるか）さん（13）。市内の長丘中学校に通う明るい彼女の周りには、笑顔が広がります。「（学校に行くのは）うれしい。いろんな人と会えるから」。そんな彼女の手は小さく、指の関節は曲がりません。

彼女の病は、アペール症候群。難病情報センターによると、遺伝子の突然変異により骨や関節がうまく作られず、手や足がくっついて生まれるなどするといいます。

15万人に1人と言われる国の指定難病で、根本的な原因やメカニズムはほとんど解明されていません。

■これまで乗り越えてきた手術は7回

母の尚子さんは「生まれ出てきたときに、『何だか頭の形が違う』。明らかに手足の指がくっついていて、何が起こったか分からなかったです」と振り返ります。

脳の成長を守るため、小さすぎる頭の骨を取り外して広げる大手術や、くっついた指を切り離すなど、これまで7回の手術を乗り越えてきました。

■演奏に制約も…「ピアノ」が支えに

日常生活には、多くの苦労が伴います。握力がないためモノをつかむことが難しく、袋を開けられなかったり、友だちとピザを作ってもちょっぴり不格好になったり。「どうやったら丸くなるのよ。私のだけ耳ができる」と笑います。

そんな彼女には、大きな支えがあります。母の尚子さんがやっていたこともあり、4歳のときから始めたピアノです。しかし陽香さんの手は、平均的な大きさと比べ小さく、指の関節は曲がらないため、ピアノの演奏には大きな制約があります。

■偉大な音楽家の曲を弾きこなせるワケ

それでも、モーツァルトやチャイコフスキーなど偉大な音楽家たちの曲を、次々に弾きこなします。どうやって演奏しているのでしょうか？

陽香さん

「和音は（指が）届かないから、右手と左手で弾いています」

例えば右手の休符を利用し、本来左手で弾く音を、休んでいる右手でカバーします。自身のハンデを自分なりの工夫で乗り越え、全国大会で金賞や芸術賞を受賞するなど、これまで数々の成績を残してきました。

「手の不自由さがあってもピアノや美しい音を弾けると分かってもらいたい。私の指でしか出せない音を届けたいです」

■共演のプロ演奏家「本当にすごい」

コンサートで共演したプロのバイオリニストに、陽香さんの音について聞きました。

藤松敦仁さん

「彼女の音は明るくて、彩り鮮やかなきれいな音ですね」

「バイオリンは子ども用の小さいものから段階を踏んでいくんですけど、ピアノはどうしても大人と同じ大きさ。『障害があるから弾けない』とは絶対に思わないので、それが本当にすごいと思いますね」

■ピアノを続ける陽香さんの思い

陽香さんは今も、月に1度病院に通っています。

福岡市立こども病院の小川宏明医師が陽香さんのヒザを曲げ、「こうすると痛い？」と聞きます。「ヒザのお皿が外側にあります。恒久性脱臼といって、いつも皿が外れている状態になります」

彼女のヒザは関節が悪化し、本来中心にあるべき皿が外側に外れ、常に脱臼している状態だといいます。長い距離は車椅子移動などのサポートが必要な状況です。

それでも彼女は、ピアノをやめようとはしません。そこには、ある思いがありました。「同じアペール症候群という病気の子に、『病気があってもピアノが弾ける』と伝えたいです」と陽香さんは話します。

■練習は1日8時間…ピアノ漬けの日々

1か月後に控えていたのは、陽香さんが通う音楽教室主催の2時間のソロコンサートです。オーケストラとの共演ということもあり、1日8時間の練習を自分に課していました。

「今から、『こどものスケール・アルペジオ』（というピアノの教材）をやります」「チャイコフスキーの『花のワルツ』をやっていきます」

朝9時にスタートし、午前中に基礎と2曲を練習。昼食を挟んで午後は8曲と、まさにピアノ漬けの1日です。

この生活を2か月以上続け、小さな指で懸命に、自分だけの音を探し続けました。

■母「背中がすごく大きかった」

そして去年3月、「OttOコンサート」の本番を迎えました。会場には、同じアペール症の友達も駆けつけました。モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調K.525 第1楽章アレグロ」などを披露した陽香さんは、舞台上でこう挨拶しました。

「私にはアペール症候群という生まれつきの病気があります。手術をして手の指は5本ずつになったけど、指は短く、関節は曲がりません。ピアノを弾くときに難しいときもあります」

「それでも私はピアノが大好きです。いつもいい音を探しています。私の指でしか出せない音を美しく響かせたい。これからもたくさん勉強します。応援よろしくお願いします」

母の尚子さんは「いろんな人の中にいると、学校でも小さく見えるんですけど、ステージ上の背中が見えて、その背中がすごく大きかったです」と笑顔を見せました。

小さな指で、誰よりも大きな思いを奏で、会場には陽香さんの音が響き渡りました。

■演奏を聞き…「未来が明るくなれば」

来場者からは「自分も同じアペール症です。あんなに器用にできる人は多くないのですごい」「楽しかったです」「娘もアペール症ですが、障害がある人でもいろいろなことにチャレンジして、未来が明るくなるといいなと思いました」という声が聞かれました。

陽香さん

「全部練習の成果を出せました。最後の曲になると、あっという間だったなと思いました。アペール症のことをいろんな人に知ってもらって、広めてもらったらなと思います。（ピアノという存在は）ずっと近くにいて励まされるから、友達です」

