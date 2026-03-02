【原田マハ特集】感動のストーリーからエッセイまで！『風のマジム』や、『やっぱり食べに行こう。』などの作品をご紹介！
今回は原田マハさんの作品を厳選してご紹介！ 著作『極上に咲く』が泉鏡花賞を受賞するなど、面白い作品を数多く書き記しています。是非お気に入りの作品を見つけてみてください！
さいはての彼女
■風のマジム
価格：770円
風のマジム
ほんとうにあった夢物語契約社員から女社長に――実話を基に描いたサクセス・ストーリー。琉球アイコム沖縄支店総務部勤務、28歳。純沖縄産のラム酒を造るという夢は叶うか!風の酒を造りたい!まじむの事業計画は南大東島のサトウキビを使って、島の中でアグリコール・ラムを造るというものだ。持ち前の体当たり精神で島に渡り、工場には飛行場の跡地を借り受け、伝説の醸造家を口説き落として――。
■独立記念日
価格：425円【50％OFF】
独立記念日
恋愛や結婚、進路やキャリア、挫折や別れ、病気や大切な人の喪失……。
さまざまな年代の女性たちが、それぞれに迷い悩みを抱えながらも、誰かと出会うことで、何かを見つけることで、今までは「すべて」だと思っていた世界から、自分の殻を破り、人生の再スタートを切る――。
寄り道したり、つまずいたりしながらも、独立していく女性たちの姿を鮮やかに描いた、24の心温まる短篇集。
顔をあげ、風を感じてごらん、世界はやさしく豊かだ。
■たゆたえども沈まず
価格：615円【30％OFF】
たゆたえども沈まず
19世紀後半、栄華を極めるパリの美術界。画商・林忠正は助手の重吉と共に流暢な仏語で浮世絵を売り込んでいた。野心溢れる彼らの前に現れたのは日本に憧れる無名画家ゴッホと、兄を献身的に支える画商のテオ。その奇跡の出会いが"世界を変える一枚"を生んだ。 読み始めたら止まらない、孤高の男たちの矜持と愛が深く胸を打つアート・フィクション。
■さいはての彼女
価格：550円
さいはての彼女
脇目もふらず猛烈に働き続けてきた女性経営者が恋にも仕事にも疲れて旅に出た。信頼していた秘書が手配したチケットはは行き先違いで――? 女性と旅と再生をテーマにした、爽やかに泣ける短篇集。
■やっぱり食べに行こう。
価格：803円
やっぱり食べに行こう。
ゴッホもこんなふうにパンをかじりながら、サン＝レミからパリへと戻ったのかもしれない。小説、アートと同じくらい「おいしいもの」が大好き！ 『楽園のカンヴァス』『暗幕のゲルニカ』『たゆたえども沈まず』などの取材先で食べた「思い出の一品」をつづる満腹エッセー集。
※本ページで紹介する情報は、2026年3月2日12時現在のものです。
