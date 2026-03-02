井端弘和監督が韓国のイ・ジョンフ選手へ複雑な思いを述べました。

侍ジャパンがオリックスと2日に強化試合を行いました。試合前会見に井端監督が登壇。

この日、韓国代表もWBCへ向け強化試合を阪神と行いました。その中で初回に阪神の先発の才木浩人投手から先制点につながるセンター前ヒットを放ち、さらに3回にもレフト前ヒットとチームを盛りあげる活躍をしたイ・ジョンフ選手へ井端監督が思いを語ります。

「お父さんと一緒にプレーさせてもらって、彼が名古屋での生まれたての頃も見ましたし、そういう選手がMLBで活躍してるのはうれしい。若くして代表になってプレミアを一緒に対戦してオリンピックにも出て、山本（由伸）投手からもヒット打って、年々力をつけている選手。今日の試合もひとスイングで確実にヒットにするのはレベルが上がっている。非常にいい選手」と感嘆します。

日本の第2戦となる7日にぶつかる韓国チーム。「どのバッターもタイミングあればどんどん振ってくると思った。甘い球は怖いなっていう印象を受けました」と警戒しました。