本田紗来、高校卒業を報告 3年間を振り返り「みんなに出会えたことが宝物」
タレントの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新し、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。3年間の高校生活を振り返り、友人や家族、教師への感謝をつづった。
【写真】両親とのショットも！高校卒業を報告した本田紗来
本田は「高校を卒業しました」と伝え、関西から上京して入学した当時の不安を回想。「ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と明かした。一方で、入学式当日が自身の誕生日だったといい、同級生からハッピーバースデーの歌で祝福された思い出を振り返り「あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」と記した。
「気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」と充実した日々を回顧。芸能活動と学業の両立に不安もあったというが「みんな本当に優しくて、たくさん支えてもらいました」と感謝を述べた。体育祭での選手宣誓や文化祭の劇、修学旅行も大切な思い出になったという。
両親への思いもつづり、毎朝4時に起きて弁当を作ってくれた母や、送迎を続けた父への感謝を表現。進路について悩んだ際も寄り添い続けてくれたとし、「感謝してもしきれません」と記した。
さらに、不安な時期に支えてくれた教師にも触れ「たくさんお話を聞いてくださって、立ち上がることができました」と振り返る。「勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう」と締めくくった。
紗来は、2007年4月4日生まれ、京都府出身。子役としてCMに出演。フィギュアスケートでも活躍しており、2016年3月に行われた『第14回京都市民総合体育大会ｽｹｰﾄ競技会･第63回京都府ｽｹｰﾄ選手権大会B級幼年女子』で優勝を果たす。姉は、フィギュアスケーターの本田真凜と、俳優の本田望結。
