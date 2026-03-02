²¦Äç¼£¤µ¤ó¤é5¿Í¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤Ë¡¡º£µ¨¿·Àß¤Î¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤È12µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¥×¥íÌîµå¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë²¦Äç¼£¤µ¤ó¤é5¿Í¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£º£µ¨¿·Àß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¸²½Åª¸ø¶¦ºâ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ìî¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²¦¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤µ¤ó¡¢·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ê¤É¿ô»ú¤ÎÌÜ°Â¤òÀßÄê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë´ð½à¤ò·è¤á¤ë¡£5¿Í¤ÏNPB¤Ê¤É3¼Ô¤ÇÁª½Ð¡£NPB¤ÎÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÇ¯Îð¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿äÁ¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë»àµî¤·¤¿¸µµð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£