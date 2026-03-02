ダンサーで女優の菅原小春（34）がフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫で俳優の黒田大輔（48）について語った。

菅原は「旦那さんもかなり個性強いっぽい」とのイメージを振られると、「×」の札を掲げて否定。「まあ一緒にいちゃってるんで」と淡々と話した。

性格については「なんか静かな、優しい…でもパンクな人ですね」と表現。一言で言うなら「木」と例えて笑ってみせた。

打ち合わせでは「おっとり系のパンク野郎」と話していたと紹介された。どういった時にパンク野郎なのかとの問いには「ラジオ体操の仕方とかが変。毎朝ラジオ体操をしているんですけれど、日課で」と明かした。

「普段は温厚で、本読むの好きだったり。べらべらめちゃくちゃしゃべるっていう方ではないんですけれども」としながらも「朝起きてラジオ体操するんですけれども、一個一個のライン（動き）に思いが、凄い込めすぎていて。それしたら逆に体悪くするよ、みたいなラジオ体操をしている」「凄い気持ちがこもっている」とぶっちゃけた。

菅原が指摘することはあるかとの問いには「最初の方は言ってたんですけれど。“それ、体良くしたいからラジオ体操するんだったら、ちょっとそれだと逆なんじゃない？”って言ったら、ちょっと不機嫌になって」と苦笑した。