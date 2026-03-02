日本の生態系を脅かす特定外来生物の「ブルーギル」。しかしその味は罪すぎるおいしさ！／おいしい外来種 獲って食べてみた
近年、生態系を壊す外来種が問題になっています。ニュースでその話題を目にするたび、「またか…」と胸がざわつく方も多いのではないでしょうか。
【漫画】『おいしい外来種 獲って食べてみた』を第1回から読む
ペットや食用として持ち込まれた生き物が野生化し、在来種を食べて増えていく――。「ならば、その外来種を食べて減らせばいいのでは？」と考えたあおばさん。自ら採取し、調理して食べることに！
ウチダザリガニのラーメン、アメリカナマズの蒲焼き丼、ブルーギルのアクアパッツァ。調理すると、意外にも外来種はおいしい。
身の回りにいる外来種の捕まえ方から調理法まで、詳しく収録した実録コミックエッセイ『おいしい外来種 獲って食べてみた』。外来種問題が気になる人も料理好きな人も楽しめる、ユニークな実体験ストーリーをお届けします。
※本記事は『おいしい外来種 獲って食べてみた』（あおば：著、宮崎佑介：監修/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
※本書の内容を真似して生じた体調不良、その他あらゆる不都合についてKADOKAWA、および著者、監修者は一切の責任を負いません。法律、ルールを確認の上、必ずご自身の責任で行うようにお願いします。
