¤É¤³¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¡© ¤È¤¤á¤¤À¤±¤ò³Ú¤·¤à´Ø·¸¡ÈÎø¥Õ¥ì¡É¤ËÉ¬Í×¤ÊÀþ°ú¤¡¿Îø¥Õ¥ìª
¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¡Êº°Ìî½á¡§¸¶°Æ¡¢SORAJIMA¡¦Minto Studio¡§À©ºî/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÀ¤è½¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¡¢¿Í¤È¤Î¿¼¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤ò°¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎø°¦¤ò±ó¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¶õ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ó¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿¿¿Ò¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤À¤±¤ÎÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡×Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¤ä¤È¤¤á¤¤Ê¤ÉÎø°¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤ò³Ú¤·¤à¡ÈÎø¥Õ¥ì¡É´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£ËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ¨½ªÎ»!? ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Îø¥Õ¥ì´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î¶»¥¥å¥ó¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÀ¤è½¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¡¢¿Í¤È¤Î¿¼¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤ò°¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎø°¦¤ò±ó¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¶õ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ó¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿¿¿Ò¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤À¤±¤ÎÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡×Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¤ä¤È¤¤á¤¤Ê¤ÉÎø°¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤ò³Ú¤·¤à¡ÈÎø¥Õ¥ì¡É´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£ËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ¨½ªÎ»!? ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Îø¥Õ¥ì´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î¶»¥¥å¥ó¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£