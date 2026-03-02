ATEEZ・ユンホ＆ウヨン＆サン、ミラノで圧倒的存在感！ファッションウィークを華麗に彩る

ATEEZのユンホ、ウヨン、サンがミラノ・ファッションウィークを熱く盛り上げた。

ユンホは2月24日（以下、現地時間）に開催された「DIESEL FALL WINTER 2026 FASHION SHOW」に韓国アーティストとして唯一出席し、際立った存在感を放った。

独特な質感が際立つレザー衣装に、ブランドロゴ入りのアクセサリーを合わせたユンホは、瞬く間に話題の中心となった。会場に登場した瞬間から視線を独占し、止まらないフラッシュを浴びながら、熱烈な歓迎の中で初のミラノ・ファッションショーを満喫した。

ウヨンはショー出席のために出国する際の空港ファッションから、多くの取材陣の注目を集めた。ミニマルなデザインが際立つリナイロンジャケットに、ベルトが映えるバックルバッグを合わせ、カジュアルでありながらも洗練された出国ルックを完成させた。

26日、ミラノで行われたPRADAの2026年秋冬ウィメンズショーに登場したウヨンは、カラフルな衣装にヴィンテージ感のあるブラウンジャケットを合わせ、卓越したファッションセンスを披露した。スタイリッシュな魅力でスポットライトを浴びた彼は、余裕のある表情とポーズで応え、プロフェッショナルな姿を見せた。

28日には、サンがDolce＆Gabbanaの2026年秋冬ウィメンズショーにブランドアンバサダーとして出席。パジャマセットアップで温かみのあるリラックスした雰囲気を演出する一方、自信に満ちたアティチュードと華やかな笑顔で会場を明るく照らし、多くの人々の視線を集めた。

サンは、軽やかさの美学と多彩な魅力が込められたコレクションを完璧に着こなし、アンバサダーとしての品格を証明。唯一無二の“グローバルファッションアイコン”としての地位をあらためて示した。

3人はフロントロウでグローバルスターたちと並んでショーを観覧。さらに、各会場前には彼らを一目見ようと多くのファンが詰めかけ、メンバーの名前を叫ぶ光景が広がるなど、“ワールドクラスアーティスト”としての高い人気を実感させた。

なお、ATEEZは現在、ワールドツアー『IN YOUR FANTASY』を開催中。3月2日・3日にメルボルン、6日・7日にシドニー、14日にマニラ、22日にクアラルンプール、28日にマカオ、4月4日にバンコクで公演を行い、現地のファンと交流する予定だ。