なごみ「TikTokで見て気になってた」手料理公開「間違いなく美味しい組み合わせ」「食欲そそられる色」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが3月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】26歳美人YouTuber「具材たっぷりで美味しそう」鮭＆バターコーンの手作り炊き込みご飯
なごみは「今日はTikTokで見て気になってた炊き込みご飯」とコメント。ほんのり茶色に色づいたご飯の上にたくさんの切り身の鮭とコーン、バターの乗った炊き込みご飯の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「食欲そそられる色」「具材たっぷりで美味しそう」「間違いなく美味しい組み合わせ」「料理上手」「いいにおいしそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
