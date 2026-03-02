「ボタン閉めて！」SEVENTEEN・ディノ、素肌覗くスーツ姿で“色気爆発”…艶っぽビジュでファン魅了！

SEVENTEENのディノが、洗練された大人の色気と圧倒的なビジュアルでファンを虜にした。

ディノは3月1日、自身のインスタグラムを更新し、「#CREA」というハッシュタグとともに写真を投稿した。

【写真】ディノ、“マンネ”とは思えない色気

公開された写真には、雑誌の撮影に臨むディノの姿が収められている。落ち着いたブラウンのピンストライプ柄ジャケットに同素材のパンツを合わせたセットアップを纏い、インナーには白の開襟シャツを着用。胸元を大胆に開けた着こなしで美しい素肌を覗かせ、見る者の視線を奪った。

自然光が差し込む中で見せるアンニュイな表情と、艶っぽいビジュアルが色っぽい雰囲気を醸し出し、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「語彙力失うほどの美しさ」「ボタン閉めて！」「これはヤバイ」「さすがにカッコよすぎます」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ディノInstagram）

なお、ディノが所属するSEVENTEENは、3月7日にシンガポール・ナショナルスタジアムでワールドツアー「NEW_」を開催する予定だ。

◇ディノ プロフィール

1999年2月11日生まれ。本名イ・チャン。SEVENTEENの最年少メンバーでありながら、朝鮮王朝の初代国王である李成桂の子孫としても注目される。グループ内ではパフォーマンスチームに所属しており、芸名のディノ（DINO）はダンス講師であった父親が「恐竜のようにステージを支配してほしい」という意味を込めてつけたもの。一般的に最年少メンバーが甘やかされがちなK-POPアイドル界の風潮に反して、自由奔放な年長者たちに振り回されがちな苦労人。