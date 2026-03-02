しなこ×アイトーク限定フォトカード付き♡45周年記念キャンペーン開催

ふたえまぶた化粧品ブランド「アイトーク」シリーズが45周年を記念し、大人気クリエイター・しなこをアンバサダーに起用。2026年3月2日（月）より、撮りおろしフォトカード付きの限定商品が全国のドラッグストアなどで発売されます。さらに抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時開催。かわいく前向きな世界観が楽しめる、特別なコラボ企画に注目です♡

フォトカード付き限定商品登場

ふたえまぶた化粧品「アイトーク」シリーズの対象商品3種に、「アイトークオリジナルしなこフォトカード」が付いた数量限定商品が登場します。

フォトカードは撮りおろし全9種類で、スマホケースにも入れやすいW48×H85mmサイズ。ここでしか手に入らないデザインが魅力です。

対象商品は、まぶたに塗ってプッシャーで押さえるだけで簡単にふたえメイクができる液体タイプ。用途や好みに合わせて選べます。

アイトーク／アイトーククリアジェル／アイトークスーパーホールド

価格：935円（税込）／価格：990円（税込）／価格：1,100円（税込）

全国約7000店舗のドラッグストアやバラエティショップなどで販売予定です。※店舗により取り扱いは異なります。

抽選でしなこグッズが当たる

フォトカードに付いている抽選シリアルコードを使って応募すると、「オリジナルしなこグッズ」が合計475名様に当たるキャンペーンに参加できます。

応募方法：対象商品に付いている「アイトークオリジナルしなこフォトカード」内の二次元コードをスマートフォンで読み込み、応募サイトでシリアルコードを入力の上抽選。

キャンペーン期間：2026年3月2日（月）～2026年5月10日（日）

さらに店舗限定で「しなこ×アイトークオリジナル“ほぼ等身大”パネル」も設置予定。アイトークオリジナル衣装のしなこと一緒に写真撮影を楽しめます。

また同時にアイメイクブランド「スプリングハート」シリーズの一部商品では、「スプリングハートオリジナルしなこフォトカード」（全3種）付き商品を限定発売中です。

※スプリングハートシリーズはフォトカードのみの限定企画となり、プレゼントキャンペーン対象外です。

限定コラボを楽しもう

しなことアイトークのコラボ企画は、かわいいフォトカードや特別キャンペーンが楽しめる45周年ならではの内容です。

毎日のメイクに取り入れながら、しなこワールドを身近に感じられるのも魅力♡

数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。お気に入りの1枚を見つけて、メイク時間をもっと楽しく彩りましょう♪