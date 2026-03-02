女優の古村比呂（60）が2日、自身のブログを更新。3日に診察を受けることになったと報告した。

古村は2012年1月に子宮頸がんが見つかり、子宮を全摘出。一度は寛解と言われたものの17年に再発し、その後さまざまな転移を繰り返した。23年1月には腹部傍大動脈リンパ節にがんが見つかったことを公表。現在も抗がん剤を投与するなど治療を続けており、昨年9月に頭皮の帯状疱疹が治るまで抗がん剤治療を一時延期となったがその後、11月に再開。2月上旬に35回目となる治療を受けたが、月末に花粉の影響で「ダウンしちゃって寝てました」「どうも免疫が落ち気味」などとつづり、ファンを心配させていた。

この日は「みなさま、激励のコメントありがとうございます」と感謝しながら「中々、体調が回復せずですが明日、診察出来ることとなりました」と説明。「今日も寝てばかり&嫌な夢ばかり。やめてくれ〜と言いたくなる位、いろんな夢をみちゃいます。何でだろう?身体にいる良くない菌が神経に嫌な刺激を与えているのかしら」と嘆きながらも「嫌な夢＝デトックスとなれば良いなぁ〜。良き方向へ向かいますように」と明るくつづった。