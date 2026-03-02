全国的に雨や雪 関東甲信でも山沿いは雪か

あす（火）は日本の南の海上を低気圧が通過する影響で、全国的に雨や雪が降るでしょう。今夜、すでに西日本では雨が降っていますが、あす朝までに関東や北陸まで雨の範囲が広がりそうです。関東甲信でも山沿いでは、雪の降る所がありそうです。夜までに東北でも雪が降るでしょう。

【CGで見る】2日（月）午後7時〜4日（水）午前6時までの雨と雪の予想

朝よりも夜のほうが寒い 関東など日中は真冬並みの寒さ

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：4℃ 釧路：2℃

青森 ：5℃ 盛岡：8℃

仙台 ：8℃ 新潟：8℃

長野 ：5℃ 金沢：8℃

名古屋：14℃ 東京：8℃

大阪 ：14℃ 岡山：13℃

広島 ：14℃ 松江：9℃

高知 ：19℃ 福岡：13℃

鹿児島：20℃ 那覇：21℃

あすは関東から西の地域では、気温が右肩下がりで、朝よりも夜のほうが寒くなる所が多くなりそうです。日中は関東など、真冬並みの寒さとなる予想ですので、暖かくしてお過ごしください。

水曜にかけ雨や雪 週末には再び全国的に雨

今週は、水曜日にかけての雨や雪の後、再び週末に全国的に雨が降るでしょう。気温は平年並みか、やや高くなる日が多く、積雪の多い地域では融雪災害にお気をつけください。また、晴れる日や気温の高くなる日は花粉の飛散量が多くなりますので、花粉症の方は万全の対策をしましょう。