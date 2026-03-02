【ひらがなクイズ】西の都から1年の終わりまで！ スケールの大きな言葉をつなぐ“2文字”とは？
空欄に言葉に共通するひらがなを見抜け！ 「ひらがなクイズ」に挑戦！
今回は、4つの言葉全てが「先頭」の2文字を当てる形式です。どれか一つでもピンとくれば、芋づる式に答えが見えてくるはず。
□□さか
□□よろこび
□□いまち
□□みそか
ヒント：関西を代表する都道府県は？
▼解説
それぞれの言葉に「おお」を入れると、次のようになります。
おおさか（大阪）
おおよろこび（大喜び）
おおいまち（大井町）
おおみそか（大みそか）
どれも普段からよく使う、存在感のある言葉ばかりですね！ 「おおさか（大阪）」や「おおいまち（大井町）」といった地名、そして1年の最後を飾る「おおみそか（大みそか）」。漢字に直すとすべて「大」という字が使われていることに気が付いたでしょうか。
このように、漢字のイメージを持つことが、ひらがなクイズを解く大きなヒントになることもあります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
