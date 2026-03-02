現在は夫の扶養で、月4万8000円ほどの年金を受給。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか？

