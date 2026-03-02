現在は夫の扶養で、月4万8000円ほどの年金を受給。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金受給している60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収についてです。
相談者の年金は月額4万8000円とのことですので、年額にするとおおよそ58万円になります。
したがって、パート収入が122万円未満（180万円−58万円（年金収入））であれば、180万円に満たないので、社会保険についての扶養の範囲内になる可能性が高いです。
念のため夫の勤務先に確認してみることをオススメします。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか？「老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パートに出ようと思いますが、年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか？」（60代）
A：相談者の場合、パート収入は122万円未満が目安です社会保険上の扶養については、60歳以上の場合、原則として年収180万円未満であれば、扶養の範囲内となります。
