1月の外資導入額は920億1000万元―中国

中国商務部が2月28日に発表したデータによると、1月に全国で新たに設立された外資系企業は前年比25．5％増の5306社に上り、実行ベース外資導入額は同5．7％減の920億1000万元（約2兆702億円）だった。

産業別の外資導入額を見ると、製造業が260億9000万元、サービス業が640億4000万元だった。ハイテク産業は前年比0．6％増の337億5000万元となり、全国の実行ベース外資導入額に占める割合は前年同期から2．3ポイント上昇して36．7％に達した。うち研究開発・設計サービスは同175．1％増、コンピューター・オフィス設備製造業は同82．4％増、電子・通信設備製造業は同3．7％増だった。

投資元別国・地域では、ドイツの対中投資が同86．6％増、スイスが同57．4％増、シンガポールが同10．9％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む）。

中国ドイツ商会がこのほど発表した「2025/2026年度ビジネス信頼感調査報告」では、調査の対象となった企業のうち93％が「引き続き中国市場を深く開拓していく」との意向を示した。また、中国米国商会が発表した「2026年中国ビジネス環境調査報告」では、調査対象の米企業の約60％が「対中投資を増やす計画」としていた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）