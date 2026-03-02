「だいぶ無理があって草」黒嵜菜々子、「お詫びのツイートに自撮り上げてる人初めて見た」ツッコミ殺到
アイドルグループ・Peel the Appleの元メンバーである黒嵜菜々子さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。情報・ワイドショー番組『サンデージャポン』（TBS系）出演時の発言について釈明し、謝罪しました。
【写真】黒嵜菜々子の最新ショット
これを受け黒嵜さんは、Xの投稿で“生放送で緊張していたため、最近のジャイアンツ戦観戦と前回WBCの記憶が混ざってしまった”と説明。「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪しました。
コメント欄では「そういう時あるよねー」「めげずに行きましょう」「3年前の証拠なんてないだろうし、私はこの言い分を信じますよ」など、擁護の声がある一方で、謝罪文と共にソロショットを投稿したこともあり「お詫びのツイートに自撮り上げてる人初めて見たわ」「文面と写真があってないよ？」「生放送で緊張とかゲーノージン向いてないじゃん」「だいぶ無理があって草」など、厳しい意見も寄せられ、さまざまな反響が広がっています。
(文:五六七 八千代)
「今年も全力で応援しよう」2月16日には「ジャイアンツオタクが沸きまくる時期が始まりました」とつづり、1枚の写真を公開した黒嵜さん。沖縄セルラースタジアム那覇の前で、読売ジャイアンツの帽子をかぶり、ウインクを決めるキュートな姿を披露しました。コメントでは「まじで超絶可愛い」「今年も全力で応援しよう」「帽子似合ってますねー」などの声が寄せられました。
