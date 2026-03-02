阪神は韓国代表と3-3で引き分けた

■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表と阪神による強化試合が2日、京セラドームで行われた。月曜日の正午プレーボールという異例の平日昼間開催となった一戦は、3-3の引き分けで終了した。現地で観戦していた米国人記者は、目の前で広がった光景に驚きを隠せなかった。

試合は初回、韓国代表が阪神の先発である才木浩人投手から2点を先制した。しかし2回、阪神は相手先発のクァク・ビン投手から小野寺、伏見に適時打が飛び出し3点を奪って逆転。その後、5回に韓国のキム・ドヨン内野手が早川からソロ本塁打を放って同点に追いつき、以降は両軍ともに無得点で引き分けに終わった。

土日明けの月曜、しかも午後12時開始の一戦。“阪神ホーム”でもさすがに場内は満員とまではいかなかった。しかしスタンドには数多くのファンが詰めかけ、黄色に染まっている様子は確認できる。そして阪神の攻撃中は大音量の応援歌が鳴り響き、タイガースナインを激励していた。

野球日本代表「侍ジャパン」をカバーするため来日しているMLB公式のマイケル・クレア記者は阪神-韓国戦の観戦に訪れた。自身のX（旧ツイッター）では阪神応援団の様子を公開。「これはエキシビジョンゲーム（練習試合）だ。しかし、阪神タイガース応援団の仕上がりは、すでにシーズン真っただ中だ」と、熱量に目を丸くしていた。（Full-Count編集部）