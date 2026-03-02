土砂災害は“雪解け”も危険 未然防止には｢水の噴き出しなどの兆候｣に注意 金沢でパトロール
梅雨の時期だけではなく、雪解けの時期にも発生の危険が高まるのが土砂災害です。被害を未然に防ぐためには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。金沢市で2日、ドローンなどを活用したパトロールが行われました。
気温も上がり、雪も徐々に解け始めた金沢市内。
金沢市道路建設課の職員：
「若干の崩壊はありますけども、斜面が大きく崩れているようなことはありません」
2日は、約30か所の土砂災害警戒区域付近の住宅地で、ドローンなどを使い点検が行われました。
雨の多い梅雨時期だけでなく、雪が解け始めるこの時期にも起きやすくなる土砂災害。
被害を未然に防ぐためには、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。
金沢市道路建設課の職員：
「転石であったりとか、流水、水が噴き出ているかどうかとか(を見ている)」
土砂崩れの兆候となるのは、地中の水が地面の表層に流れ出ていないか。
そして、斜面の崩壊は、たとえ小さなものであっても、のちに大規模な土砂崩れにつながる恐れがあるといいます。
金沢市 道路建設課・北村 肇 がけ地対策室長：
「ご自宅の裏にがけ地があると、水が出てないかなとか、崩れたところ・変状がないかと、その点について市民の皆さま方には、ご注意していただければなと」
金沢市では、斜面の崩落などを見つけた際は、行政への報告を呼び掛けています。