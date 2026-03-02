

はだか麦を使ったジェラート

香川県で収穫した大麦の一種、「はだか麦」を使ったジェラートなどがお披露目されました。「溶けないジェラート」と銘打った新感覚のスイーツも……。

はだか麦は、食物繊維が豊富な大麦の一種です。そのはだか麦を使ったジェラートは、はだか麦に含まれるでんぷんが水分を吸収し、溶けないのが特徴です。牛乳や卵を使っていません。

（荻津尚輝リポート）

「冷凍庫から出して1時間半ほど経っているんですが、しっかり形が残っています。どんな味がするんでしょうか。いただきます。すごいねっとりとしています。（食べる）濃厚です。ジェラートっぽさもありムースっぽさもある濃厚さが魅力です。冷凍庫から出して長い時間が経っているとは思えないです」

（試食をした人は―）

「今まで食べたことがない、食感が違うのでびっくりしました」

「（はだか麦をスイーツに使う）中々そういうイメージはないですよね。取り組みとして面白いと思います」

また、「畑のジェラート」は常温でも食べられ、冷凍するとジェラートのような食感になります。原材料は、はだか麦と砂糖、それに抹茶かココアです。

（荻津尚輝リポート）

「柔らかいようかんのようなムースのような食感です。冷凍にしたらこれがジェラートになるという味の変化も面白そうです」

開発したのは、香川県内の精麦業者らで作る瀬戸内麦推進協議会です。香川県は温暖な気候ではだか麦の生産量は全国3位です。香川県産のはだか麦を使った新商品をPRしようと、高松市で商談会を開きました。

「溶けないジェラート」は受注生産する予定で、販売時期は決まっていません。

「畑のジェラート」は2日に発売しました。瀬戸内麦推進協議会のオンラインストアで買うことができます。

（瀬戸内麦推進協議会／浦松亮輔 プロデューサー）

「はだか麦を皆さんに知っていただいてもっと食べていただく。ぜひ推奨いただければ」