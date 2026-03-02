テルモ社長CEO・鮫島 光「過去は変えられないが、未来は変えられる」
課題解決型の経営を志向
「デバイスからソリューションへ」─。テルモ社長CEO・鮫島光氏は同社の戦略ビジョンの方向性についてこう表現する。
生成AIの登場や、ロボティクスの医療分野での活用など、時代が大きく変化する中で、諸課題解決へ向けて、ソリューションの提供が求められる時代になってきたということである。
医療機器大手、テルモの創業は1921（大正10年）、国産体温計の製造・販売からスタートした。その後、日本の近代化と共に医療機器製造の道を歩んできた。
創業期は第1次世界大戦間もない頃で、世界中が疲弊。加えてスペインインフルエンザ（風邪）がパンデミック（世界的流行）となり、死者数は数千万人から1億人に及んだといわれる。
当時、日本は医療に不可欠な体温計をドイツから輸入していたが、第1次世界大戦で敵国となったドイツからの輸入ができなくなり、国内での体温計製造が急務となった。
そこで、北里柴三郎・博士らがテルモ設立を主導し、体温計の国産化に成功した。北里博士は、ペスト菌発見や破傷風の治療法開発で知られ、感染症医学の発展に貢献した人物。
単に、医療機器（デバイス）を開発・製造するだけではなく、国民的課題の解決策（ソリューション）を見出していこうというのが会社設立の原点である。
企業経営者は、当座の問題に対応しながら、経営を軌道に乗せなければならない。同時に、「中長期の視点で、自分たちの存在意義とは何かを考えながら、課題解決に当たっていかなくてはと思っています」と鮫島氏は中長期視点に立った経営を志向。
会社設立から104年が経つ中で、鮫島氏が改めて語る。
「会社の歴史を振り返ってみると、最初は体温計の会社として体温計しかやっていませんでした。ところが、1960年代には使い切りの注射器を日本で初めて導入しました。それから1980年代にはカテーテルの世界にも踏み込んでいった。さらに2000年前後からは、今後はグローバル化をしないといけないということで、クロスボーダー（国境越え）のM&Aを実行してきました」
鮫島氏は、「その時々で、その時の経営者たちは大胆な意思決定をしてきた」と次のように続ける。
「おそらく会社の中長期の成長ということを考えた時に、体温計だけを売っていても駄目だよねと。あるいは使い切りの注射器だけでは駄目だよねということでやってきているはずなんですね。このテルモの歴史や伝統、DNA（遺伝子）をわたしは受け継ぎ、それを次世代にしっかりと引き渡していく必要があると思っています」
鮫島氏はこう語り、「これからの10年、20年、その先を含めて、テルモという会社がどうあればいいのか、われわれの存在意義をどう打ち出していけばいいのかという目線で考えていきたい」という思いを述べる。
米国の関税策の影響は？
ここ数年のテルモの業績を見ると、コロナ禍に入った2021年3月期に一度、減収減益決算になったが、その後は増収増益基調をたどっている。
2025年3月期は、売上高で初めて1兆円を突破し、1兆0361億円、営業利益1576億円という実績。今期（2026年3月期）は売上高約1兆1080億円、営業利益1815億円を見通す。
同社の強みは何と言っても、心臓や脳などの疾患に対する『カテーテル』治療である。直径数ミリの柔らかい管を鼠径部や手首、肘から血管に入れ、患部の検査や治療をする方法で、これだと心臓治療の場合、開胸せずに済み、患者の負担も大きく軽減されることから、急速に広まってきた。
「デバイスからソリューションへ」─。テルモ社長CEO・鮫島光氏は同社の戦略ビジョンの方向性についてこう表現する。
生成AIの登場や、ロボティクスの医療分野での活用など、時代が大きく変化する中で、諸課題解決へ向けて、ソリューションの提供が求められる時代になってきたということである。
医療機器大手、テルモの創業は1921（大正10年）、国産体温計の製造・販売からスタートした。その後、日本の近代化と共に医療機器製造の道を歩んできた。
創業期は第1次世界大戦間もない頃で、世界中が疲弊。加えてスペインインフルエンザ（風邪）がパンデミック（世界的流行）となり、死者数は数千万人から1億人に及んだといわれる。
当時、日本は医療に不可欠な体温計をドイツから輸入していたが、第1次世界大戦で敵国となったドイツからの輸入ができなくなり、国内での体温計製造が急務となった。
そこで、北里柴三郎・博士らがテルモ設立を主導し、体温計の国産化に成功した。北里博士は、ペスト菌発見や破傷風の治療法開発で知られ、感染症医学の発展に貢献した人物。
単に、医療機器（デバイス）を開発・製造するだけではなく、国民的課題の解決策（ソリューション）を見出していこうというのが会社設立の原点である。
企業経営者は、当座の問題に対応しながら、経営を軌道に乗せなければならない。同時に、「中長期の視点で、自分たちの存在意義とは何かを考えながら、課題解決に当たっていかなくてはと思っています」と鮫島氏は中長期視点に立った経営を志向。
会社設立から104年が経つ中で、鮫島氏が改めて語る。
「会社の歴史を振り返ってみると、最初は体温計の会社として体温計しかやっていませんでした。ところが、1960年代には使い切りの注射器を日本で初めて導入しました。それから1980年代にはカテーテルの世界にも踏み込んでいった。さらに2000年前後からは、今後はグローバル化をしないといけないということで、クロスボーダー（国境越え）のM&Aを実行してきました」
鮫島氏は、「その時々で、その時の経営者たちは大胆な意思決定をしてきた」と次のように続ける。
「おそらく会社の中長期の成長ということを考えた時に、体温計だけを売っていても駄目だよねと。あるいは使い切りの注射器だけでは駄目だよねということでやってきているはずなんですね。このテルモの歴史や伝統、DNA（遺伝子）をわたしは受け継ぎ、それを次世代にしっかりと引き渡していく必要があると思っています」
鮫島氏はこう語り、「これからの10年、20年、その先を含めて、テルモという会社がどうあればいいのか、われわれの存在意義をどう打ち出していけばいいのかという目線で考えていきたい」という思いを述べる。
米国の関税策の影響は？
ここ数年のテルモの業績を見ると、コロナ禍に入った2021年3月期に一度、減収減益決算になったが、その後は増収増益基調をたどっている。
2025年3月期は、売上高で初めて1兆円を突破し、1兆0361億円、営業利益1576億円という実績。今期（2026年3月期）は売上高約1兆1080億円、営業利益1815億円を見通す。
同社の強みは何と言っても、心臓や脳などの疾患に対する『カテーテル』治療である。直径数ミリの柔らかい管を鼠径部や手首、肘から血管に入れ、患部の検査や治療をする方法で、これだと心臓治療の場合、開胸せずに済み、患者の負担も大きく軽減されることから、急速に広まってきた。