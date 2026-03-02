アジア株 総じて下落、香港株は大幅反落 アジア株 総じて下落、香港株は大幅反落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 26059.85（-570.69 -2.14%）

中国上海総合指数 4182.59（+19.71 +0.47%）

台湾加権指数 35095.09（-319.40 -0.90%）

韓国総合株価指数 6244.13（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 9200.89（+2.29 +0.02%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79447.19（-1840.00 -2.26%）



２日のアジア株式市場は総じて下落。米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で地政学リスクが高まり、売りに押された。上海株は続伸。売りが先行したものの、売りが一服すると資源株やエネルギー関連株などが買われた。香港株は大幅反落。ネット関連株やヘルスケア関連株の下げが目立った。



上海総合指数は続伸。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、保険大手の中国人寿保険、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。ほぼ変わらず。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、小売りチェーンのコールズ・グループが買われる一方で、投資銀行のマッコーリー・グループ、航空会社のカンタス航空、会計システム会社のゼロが売られた。

外部サイト