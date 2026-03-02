ユーロ圏　１０年債利回り格差　伊６５ｂｐに拡大、中東有事で伊債に売り圧力
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.659
フランス　　　3.242（+58）
イタリア　　　3.308（+65）
スペイン　　　3.086（+43）
オランダ　　　2.726（+7）
ギリシャ　　　3.309（+65）
ポルトガル　　　3.026（+37）
ベルギー　　　3.175（+52）
オーストリア　2.948（+29）
アイルランド　2.932（+27）
フィンランド　2.92（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）