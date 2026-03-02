ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊６５ｂｐに拡大、中東有事で伊債に売り圧力
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.659
フランス 3.242（+58）
イタリア 3.308（+65）
スペイン 3.086（+43）
オランダ 2.726（+7）
ギリシャ 3.309（+65）
ポルトガル 3.026（+37）
ベルギー 3.175（+52）
オーストリア 2.948（+29）
アイルランド 2.932（+27）
フィンランド 2.92（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
