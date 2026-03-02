ドル円１５６．８０近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は156.80近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。いずれも先週末比ドル高圏での推移だが、本日のドル高レベルからはやや調整が入っている。



ドル円は156.80付近での推移。東京朝方の155.85近辺を安値に、その後は買いが強まった。ロンドン朝方には高値を157.25付近に更新した。米国・イスラエルとイランとの戦闘はまだ収まる状況ではなく、有事のドル買い圧力が優勢。ただ、足元では156円台後半へとやや調整売りが入っている。



ユーロドルは1.17台前半での取引。先週末終値1.1812レベルから1.1780付近へとギャップ・ダウンして週明け取引を開始。その後は東京昼過ぎに1.1796付近まで下げ渋った。しかし、再び売りが強まっており、ロンドン序盤には安値を1.1698付近まで広げた。足元では下げ一服となり1.1740台へと調整の動き。



中東有事を受けて株式市場は全面安。欧州株は英独仏主要指数がいずれも大きく売られている。米株先物も大幅続落。NY原油先物は時間外取引で73ドル台まで再び買われている。主要国の債券は売られ、利回りは上昇。



USD/JPY 156.87 EUR/USD 1.1737

