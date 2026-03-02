高知市のキネマミュージアムで映画「安楽死特区」の公開が始まり、初日に主演俳優の毎熊克哉さんと奥田瑛二さんが舞台挨拶で映画の見どころを語りました。



2月27日。高知市帯屋町のキネマミュージアムで映画「安楽死特区」の公開が始まりました。初日、ロビーでは主演俳優の毎熊克哉さんと奥田瑛二さんが気さくにファンのサインや写真撮影に応じる姿もー。





映画「安楽死特区」は日本で安楽死法案が可決したという設定で、毎熊さん演じる余命半年のラッパーなど安楽死を希望するさまざまな事情を抱えた人々が安楽死特区に入居し、特区では奥田さんなどが演じる4人の特命医師が安楽死を判断する役割を担っています。この映画ではその人の命は誰のものなのかを問いかけます。約40人が詰めかけた公開初日は、上映前に主演俳優の毎熊克哉さんと奥田瑛二さんが登場して舞台挨拶を行い、奥田さんは医師を演じた際の葛藤を語りました。■奥田瑛二さん「この人は安楽死に値するかしないかを決める医師の役なんですよ。いくらその病気でもう生きててもしょうがないんだって言われても、うーんって思ってしまいながら。そうなると台本に書かれていることだけを演じるんじゃなくて、人としての自分が重なるもんですから、それが綱引きを始めるんですね」主人公を演じた毎熊さんは安楽死というテーマに切り込んだこの映画が持つ、もう一つの側面を語りました。■毎熊克哉さん「結構この映画って、ご覧になられた方はあれですけど、どちらかというと社会派っぽいイメージ結構強いのかなとは思ってて、けどまあ社会派かもしれないんですけど、やっぱり見ていただくと生と死が関わるラブストーリーでもあるなっていうのはすごく強く思っていて」出演した奥田さんと毎熊さんはぜひ多くの人に見てほしいと呼びかけました。■毎熊克哉さん「やっぱり映画が広がっていくのって、ここだなというふうに思っていますので、ぜひ高知の皆様には映画を見ていただいて、この安楽死特区という熱を高知の全域に届けて広げてもらえたら嬉しいなと思っています」■奥田瑛二さん「高知の人は明るい人が多いんですが、明るい人ほど自分を見つめる力がある。ぜひ見に来てください」映画「安楽死特区」は3月12日まで、映画「桐島です」は3月5日まで高知市のキネマミュージアムで上映されています。