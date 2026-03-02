ダンサーで女優の菅原小春（34）がフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身の“都市伝説”を事実だと認める場面があった。

番組では菅原の都市伝説として「命令されるとブチギレる」と紹介し、菅原は「いや、どうかな」と「△」の札を掲げたものの「いや、ブチギレたりは…。あ、でもブチギレるのか」と「〇」の札を掲げ直した。

「朝とか、今日はこうして、こうしてってプランを作られると、“あたしの朝だよ”って思っちゃう」と吐露。「今でもです」としたものの「“あたしの朝だよ”とは言わないです。心で思って」と続けた。

菅原は昨年5月に14歳年上の俳優・黒田大輔との結婚を発表している。どういうことかと問われると「今日のプラン、じゃあ休みだったら、散歩して、ここ行ってから、こう行った方が、ここで買い物に行った方が、この方が道中近いねとか」と明かすと、「それはあたしが考えるんだけど、みたいな」と淡々と話した。

MCの「ハライチ」澤部佑は「ちっちゃいと思うけどな」とツッコミを入れて笑わせた。

菅原はケンカにはならないかと聞かれても「ならないし、そのプランが素敵だったら素敵だと思うし。そのプランがなんだそれって思うとこうなっちゃう」と不機嫌になるとぶっちゃけて笑ってみせた。