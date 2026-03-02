【あすの天気】関東で真冬並みの寒さ 東京23区も夜は雪がまじる可能性
【ポイント】
・3日（火）は西〜東日本の広い範囲で雨。
・関東甲信は気温が低く、雨や雪。山沿いを中心に大雪のおそれ。
・東京は多摩地方を中心に雪。東京23区も3日（火）夜は雪がまじる可能性も。
・九州は次第に天気回復。皆既月食（3日の夜）が見られる可能性も。
・3日（火）は関東で真冬並みの寒さだが、そのほかはこの時期らしい陽気。
・4日（水）は天気回復傾向だが、関東では朝まで雨や雪が残る可能性。
・天気は周期的で、6日（金）〜7日（土）にかけて、天気が崩れる所が多い。
【全国の天気】
3日、南岸低気圧の影響で、西日本や東日本は広く雨が降るでしょう。気温がとくに低い関東甲信は山沿いを中心に大雪となるおそれがあります。東京都心は冷たい雨ですが、雪がまじる可能性がありますので、車の運転などはご注意下さい。夜は東北地方でも雪が降る見込みです。
また、3日（火）の夜は「皆既月食」。多くの地域であいにくの天気ですが、九州は見られる可能性があります。また、関東で真冬並みの寒さとなるほかは、この時期らしい気温でしょう。
■24時間降雪量（予想）
（〜3日夕方）
関東北部（山地）20センチ
関東北部（平地） 2センチ
箱根〜多摩、秩父 7センチ
関東南部（平地） 1センチ
甲信 20センチ
（〜4日夕方）
関東北部（山地）30センチ
関東北部（平地）10センチ
箱根〜多摩、秩父 7センチ
関東南部（平地） 1センチ
甲信 15センチ
■予想最低気温（前日差）
札幌 0度（±0 3月下旬）
仙台 1度（-1 3月中旬）
新潟 5度（＋2 4月上旬）
東京 7度（-2 3月下旬）
長野 3度（＋2 4月上旬）
名古屋10度（＋3 4月中旬）
大阪12度（＋5 4月下旬）
広島10度（＋2 4月中旬）
高知13度（＋3 4月下旬）
福岡11度（＋1 4月中旬）
鹿児島15度（±0 4月下旬）
那覇18度（-3 4月上旬）
■予想最高気温（前日差）
札幌 4度（＋2 3月中旬）
仙台 8度（-4 平年並み）
新潟 8度（-1 2月下旬）
東京 8度（-5 真冬並み）
長野 5度（-7 2月中旬）
名古屋14度（-4 3月中旬）
大阪14度（-1 3月中旬）
広島14度（±0 3月中旬）
高知19度（＋2 4月上旬）
福岡13度（＋1 2月下旬）
鹿児島20度（＋2 4月上旬）
那覇21度（-4 2月下旬）
【週間予報】
4日（水）は関東の東で低気圧が発達。動きも遅いため、北海道〜関東の太平洋沿岸で風が強く、波も高いでしょう。関東は4日（水）の朝まで、雨や雪が残る所がありますが、次第に天気が回復し、日差しが戻りそうです。東北地方は太平洋側で大雪となりますので、ご注意下さい。