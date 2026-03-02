U18女子日本代表がアジア杯へ向けた合宿参加メンバー発表…東口紅愛や竹内みやら34名

日本バスケットボール協会（JBA）は3月2日、「FIBA U18女子アジアカップ2026」に向けたU18女子日本代表のエントリーキャンプに参加するメンバー34名を発表した。

同5日から開始する今回の合宿には、Wリーグのデンソーアイリスにアーリーエントリーで加入した東口紅愛や、日本航空高校北海道の庵原有紗、岐阜女子高校の小松美羽らが参加。桜花学園高校からは勝部璃子や竹内みやら最多4名が名を連ね、34名の平均身長は171.1センチとなった。





9月にマレーシアでの開催が予定されているU18女子アジアカップ。2024年に行われた前回大会では田中こころらが奮闘を見せ3位に入賞し、4位までのチームに与えられる「FIBA U19女子ワールドカップ」出場権を獲得した。今回の大会ではさらなる飛躍が期待される。

エントリーキャンプに参加するメンバー一覧は以下の通り。

■エントリーキャンプ参加メンバー



小松美羽（G／165センチ／18歳／岐阜女子高校）



竹部美咲（C／176センチ／18歳／龍谷富山高校）



東口紅愛（G／170センチ／18歳／東海大学付属福岡高校 / デンソー アイリス）



松口杏那（F／172センチ／18歳／札幌山の手高校）



中村泉咲（G／160センチ／17歳／日本航空高校北海道）



庵原有紗（F／180センチ／17歳／日本航空高校北海道）



山本弥音（G／169センチ／17歳／鵬学園高校）



浜口ゆず（F／172センチ／17歳／東海大学付属福岡高校）



前川桃花（G／161センチ／17歳／浜松開誠館高校）



國武珂憐（F／170センチ／17歳／桜花学園高校）



水林夢翔（C／177センチ／17歳／桜花学園高校）



坂口みなみ（F／171センチ／17歳／岐阜女子高校）



佐藤楓菜（F／171センチ／17歳／聖和学園高校）



原乙羽（F／172センチ／17歳／大阪薫英女学院高校）



板橋香苗（F／174センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校）



姫路莉緒（F／169センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校）



吉田ひかり（G／161センチ／17歳／京都精華学園高校）



満生小珀（G／167センチ／17歳／京都精華学園高校）



松本璃音（G／160センチ／17歳／大阪薫英女学院高校）



嶋森羽奏（F／176センチ／17歳／聖和学園高校）



勝部璃子（C／177センチ／17歳／桜花学園高校）



大森伊月（F／172センチ／17歳／札幌山の手高校）



小池昌鈴（F／170センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校）



坂田萌（F／171センチ／17歳／千葉経済大学附属高校）



中道美空（G／154センチ／17歳／札幌山の手高校）



樋口碧（F／174センチ／17歳／開志国際高校）



中嶋とわ（G／165センチ／17歳／四日市メリノール学院高校）



竹内みや（G／161センチ／17歳／桜花学園高校）



細澤幸生（F／175センチ／17歳／大阪薫英女学院高校）



直井愛佳（C／178センチ／17歳／作新学院高校）



安藤玲（F／180センチ／17歳／鳥取城北高校）



清水天翔（C／181センチ／16歳／佼成学園女子高校）



石綿文（C／185センチ／16歳／京都精華学園高校）



大口莉央（C／181センチ／15歳／正智深谷高校）

※平均：171.1センチ、17.0歳

■スタッフ



池端直樹（チームリーダー／千葉経済大学附属高校）



鈴木良和（ヘッドコーチ／公益財団法人日本バスケットボール協会/株式会社ERUTLUC）



大上晴司（アシスタントコーチ／精華女子高校）



冨山晋司（サポートコーチ／公益財団法人日本バスケットボール協会）



佐藤晃一（スポーツパフォーマンスコーチ／公益財団法人日本バスケットボール協会）



田中美樹子（アスレチックトレーナー／田中MIKI鍼灸治療院）



渡邊敬太（テクニカルスタッフ／公益財団法人日本バスケットボール協会）



保田延彦（テクニカルスタッフ／公益財団法人日本バスケットボール協会）



築舘慶（チームマネージャー／トヨタ紡織株式会社）