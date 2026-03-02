　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 173(　　 161)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1279(　　1279)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　12(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2180(　　2180)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2168(　　1168)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 136(　　 114)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 269(　　 215)
日経225ミニ　 　 3月限　　　110066(　 46280)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 208(　　　78)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　25(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1119(　　 615)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 181(　　　73)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 77791(　 38631)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 286(　　 110)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　 9)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 160(　　 160)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5053(　　5053)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 473(　　 473)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　71(　　　71)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 33117(　 33117)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　45(　　　45)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース