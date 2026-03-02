主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 173( 161)
日経225ミニ 3月限 1279( 1279)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2180( 2180)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2168( 1168)
6月限 136( 114)
TOPIX先物 3月限 269( 215)
日経225ミニ 3月限 110066( 46280)
4月限 208( 78)
5月限 25( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1119( 615)
6月限 181( 73)
日経225ミニ 3月限 77791( 38631)
4月限 286( 110)
5月限 19( 9)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 160( 160)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 3月限 5053( 5053)
4月限 57( 57)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 473( 473)
6月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 71( 71)
日経225ミニ 3月限 33117( 33117)
4月限 55( 55)
5月限 45( 45)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
