　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9388(　　9368)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 277(　　 277)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10620(　 10620)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　210745(　210745)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2442(　　2442)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　92(　　　92)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3590(　　3590)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 158(　　 158)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10221(　 10221)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 89672(　 89672)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 670(　　 670)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　78(　　　78)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 188(　　　58)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 362(　　 362)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1084(　　1084)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 573(　　 253)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2947(　　2467)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3957(　　3929)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 575(　　 575)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1989(　　1989)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7520(　　7520)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 314(　　 314)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1378(　　1378)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3291(　　3287)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3470(　　3470)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5353(　　5353)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 36221(　 36221)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1236(　　1236)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 264(　　 244)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 471(　　 471)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 948(　　 948)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 919(　　 919)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 504(　　 504)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 531(　　 531)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

