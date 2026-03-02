外国証券 先物取引高情報まとめ（3月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9388( 9368)
6月限 277( 277)
TOPIX先物 3月限 10620( 10620)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 210745( 210745)
4月限 2442( 2442)
5月限 92( 92)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3590( 3590)
6月限 158( 158)
TOPIX先物 3月限 10221( 10221)
日経225ミニ 3月限 89672( 89672)
4月限 670( 670)
5月限 78( 78)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 188( 58)
TOPIX先物 3月限 362( 362)
日経225ミニ 3月限 1084( 1084)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 573( 253)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 2947( 2467)
日経225ミニ 3月限 3957( 3929)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 575( 575)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 1989( 1989)
日経225ミニ 3月限 7520( 7520)
4月限 36( 36)
5月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 314( 314)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 1378( 1378)
日経225ミニ 3月限 3291( 3287)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3470( 3470)
6月限 38( 38)
TOPIX先物 3月限 5353( 5353)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 36221( 36221)
4月限 1236( 1236)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 264( 244)
TOPIX先物 3月限 471( 471)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 51( 51)
TOPIX先物 3月限 948( 948)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 919( 919)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 128( 128)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 504( 504)
日経225ミニ 3月限 531( 531)
4月限 36( 36)
5月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
