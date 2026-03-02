　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18576(　 17577)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 455(　　 455)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 22719(　 22562)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 3月限　　　278312(　278312)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5310(　　5310)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 152(　　 152)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13216(　 13068)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 708(　　 708)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 31565(　 29965)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 3月限　　　188305(　188305)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4707(　　4707)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　98(　　　98)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1251(　　 913)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2694(　　2348)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9231(　　9231)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4297(　　2798)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　67(　　　67)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12328(　　6640)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4197(　　4165)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2795(　　2327)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7585(　　6335)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 14328(　 14328)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5927(　　5747)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6944(　　6555)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9528(　　9440)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9687(　　9627)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 775(　　 775)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16681(　 16480)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 84368(　 84368)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4021(　　4021)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1395(　　 757)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1255(　　 741)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3251(　　1069)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8120(　　2543)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 247(　　 247)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2025(　　2025)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース