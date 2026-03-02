外国証券 先物取引高情報まとめ（3月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18576( 17577)
6月限 455( 455)
TOPIX先物 3月限 22719( 22562)
6月限 22( 22)
日経225ミニ 3月限 278312( 278312)
4月限 5310( 5310)
5月限 152( 152)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13216( 13068)
6月限 708( 708)
TOPIX先物 3月限 31565( 29965)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 3月限 188305( 188305)
4月限 4707( 4707)
5月限 98( 98)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1251( 913)
TOPIX先物 3月限 2694( 2348)
日経225ミニ 3月限 9231( 9231)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4297( 2798)
6月限 67( 67)
TOPIX先物 3月限 12328( 6640)
日経225ミニ 3月限 4197( 4165)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2795( 2327)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 7585( 6335)
日経225ミニ 3月限 14328( 14328)
4月限 20( 20)
5月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5927( 5747)
6月限 58( 58)
TOPIX先物 3月限 6944( 6555)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 9528( 9440)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9687( 9627)
6月限 775( 775)
TOPIX先物 3月限 16681( 16480)
日経225ミニ 3月限 84368( 84368)
4月限 4021( 4021)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1395( 757)
TOPIX先物 3月限 1255( 741)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3251( 1069)
TOPIX先物 3月限 8120( 2543)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 247( 247)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 2025( 2025)
日経225ミニ 4月限 69( 69)
5月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
